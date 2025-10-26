Haberler

RAMS Başakşehir, Antalyaspor'u 4-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-0 yenerek 5 maçlık galibiyet özlemine son verdi. Eldor Shomurodov 2 gol atarken, Nuno da Costa da 2 golle skora katkıda bulundu.

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Hesap.com Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmada turuncu-lacivertli takıma farklı galibiyeti getiren golleri 22. ve 88. dakikalarda Eldor Shomurodov ile 45+4. ve 53. dakikalarda Nuno da Costa kaydetti.

Bu sonuçla ligde ikinci kez kazanan Başakşehir, puanını 10'a çıkardı.

İstanbul temsilcisi, Süper Lig'in 11. haftasında 31 Ekim Cuma günü son 3 maçını kazanan Kocaelispor'u ağırlayacak.

5 maçlık galibiyet özlemine son verdi

RAMS Başakşehir, Süper Lig'de 5 maç sonra hanesine 3 puan yazdırmayı başardı.

Ligde ilk galibiyetini 17 Eylül'de Fatih Karagümrük ile oynadığı birinci hafta erteleme müsabakasında alan turuncu-lacivertliler, ardından çıktığı 5 mücadelede 3 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı.

Başakşehir, 3 haftadır hanesine puan yazdıramayan Antalyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederek 5 maç süren galibiyet özlemini sonlandırdı.

Nuno da Costa, ligde açılışı yaptı

Başakşehir'in Yeşil Burun Adalı futbolcusu Nuno da Costa, bu sezon Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.

Da Costa, 45+4. dakikada fileleri havalandırarak turuncu-lacivertli formayla ligde ilk kez fileleri havalandırdı.

53. dakikada ikinci golünü kaydeden 34 yaşındaki santrfor, alınan galibiyette önemli rol oynadı.

RAMS Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı Nuno da Costa, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla geçen sezon 13, 2023-2024'te ise 14 kez ağları sarsmıştı.

Shomurodov, skorer performansını sürdürdü

Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Turuncu-lacivertlilerin sezon başında İtalya temsilcisi Roma'dan transfer ettiği 30 yaşındaki santrfor, Antalyaspor karşısında 2 kez fileleri havalandırdı.

Ligde tüm maçlarda sahaya çıkan Eldor Shomurodov, Beşiktaş, Alanyaspor, Konyaspor ve Galatasaray karşısında da birer gole imza atmıştı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar

İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, 'İngiliz ajanıyım' dedi

Özel: Soruşturmada Hüseyin Gün itirafçı oldu, "İngiliz ajanıyım" dedi
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
MHP 'Meloni yasası' için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak

MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Önce Bahçeli'ye sunulacak
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak

Ender görülen bir olay! Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk
Feci kaza! Bilanço çok ağır

Feci kaza! Bilanço çok ağır
Rusya'nın 'kıyamet silahı' testi geçti: Dünyada eşi benzeri yok

Putin'in kıyamet silahı testi geçti: Dünyada eşi benzeri yok
Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri

Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri
112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu

Eve giren ekipler emekli astsubayı bu halde buldu
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu dev maçta yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu dev maçta yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.