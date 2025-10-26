RAMS Başakşehir, Antalyaspor'u 4-0 Mağlup Etti

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Hesap.com Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmada turuncu-lacivertli takıma farklı galibiyeti getiren golleri 22. ve 88. dakikalarda Eldor Shomurodov ile 45+4. ve 53. dakikalarda Nuno da Costa kaydetti.

Bu sonuçla ligde ikinci kez kazanan Başakşehir, puanını 10'a çıkardı.

İstanbul temsilcisi, Süper Lig'in 11. haftasında 31 Ekim Cuma günü son 3 maçını kazanan Kocaelispor'u ağırlayacak.

5 maçlık galibiyet özlemine son verdi

RAMS Başakşehir, Süper Lig'de 5 maç sonra hanesine 3 puan yazdırmayı başardı.

Ligde ilk galibiyetini 17 Eylül'de Fatih Karagümrük ile oynadığı birinci hafta erteleme müsabakasında alan turuncu-lacivertliler, ardından çıktığı 5 mücadelede 3 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı.

Başakşehir, 3 haftadır hanesine puan yazdıramayan Antalyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederek 5 maç süren galibiyet özlemini sonlandırdı.

Nuno da Costa, ligde açılışı yaptı

Başakşehir'in Yeşil Burun Adalı futbolcusu Nuno da Costa, bu sezon Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.

Da Costa, 45+4. dakikada fileleri havalandırarak turuncu-lacivertli formayla ligde ilk kez fileleri havalandırdı.

53. dakikada ikinci golünü kaydeden 34 yaşındaki santrfor, alınan galibiyette önemli rol oynadı.

RAMS Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı Nuno da Costa, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla geçen sezon 13, 2023-2024'te ise 14 kez ağları sarsmıştı.

Shomurodov, skorer performansını sürdürdü

Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Turuncu-lacivertlilerin sezon başında İtalya temsilcisi Roma'dan transfer ettiği 30 yaşındaki santrfor, Antalyaspor karşısında 2 kez fileleri havalandırdı.

Ligde tüm maçlarda sahaya çıkan Eldor Shomurodov, Beşiktaş, Alanyaspor, Konyaspor ve Galatasaray karşısında da birer gole imza atmıştı.