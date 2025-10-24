RAMS Başakşehir, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
RAMS Başakşehir, Süper Lig'in onuncu haftasında deplasmanda oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçı için antrenman yapmaya başladı. Antrenman dinamik ısınma ile başlayıp taktik çalışması ile sona erdi.
RAMS Başakşehir, Süper Lig'in onuncu haftasında Hesap.com Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor