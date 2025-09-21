Rams Başakşehir, Alanyaspor'u 1-0 Önde Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Rams Başakşehir, Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Maçın ilk yarısında Shomurodov'un 29. dakikada attığı golle Başakşehir 1-0 öne geçti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Brnic'in yaptığı ortada arka direkte bulunan Kemen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
15. dakikada Ianis Hagi'nin ceza sahası dışında yaptığı vuruşta Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
29. dakikada Makouta'nın uzaklaştırmaya çalıştığı topu, Crespo önünde buldu. Crespo'nun ceza sahası içine girip yerden gönderdiği pasta topla buluşan Shomurodov'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Suat Güz, Mehmet Akıncık
Rams Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ebosele, Ba, Jerome Opoku, Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Miguel Crespo, Kemen, Brnic, Shomurodov
Yedekler: Volkan Babacan, Onur Bulut, Nuno da Costa, Fayzullayev, Hamza Güreler, Kaluzinski, Umut Güneş, Deniz Türüç, Harit, Ömer Ali Şahiner
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Ruan, Aliti, Nuno Lima, Viana, Enes Keskin, Maestro, Makouta, İbrahim Kaya, Ianis Hagi, Ogundu
Yedekler: Paulo Victor, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Mounie, Güven Yalçın, Meschack, Janvier, Fatih Aksoy, Yusuf Özdemir, Hadergjonaj
Teknik Direktör: Joao Pereira
Gol: Shomurodov (dk. 29) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Berat Özdemir, Opoku, Ebosele (Başakşehir) - İSTANBUL