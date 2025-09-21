Rams Başakşehir, Alanyaspor'u 1-0 Önde Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Rams Başakşehir, Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Brnic'in yaptığı ortada arka direkte bulunan Kemen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

15. dakikada Ianis Hagi'nin ceza sahası dışında yaptığı vuruşta Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

29. dakikada Makouta'nın uzaklaştırmaya çalıştığı topu, Crespo önünde buldu. Crespo'nun ceza sahası içine girip yerden gönderdiği pasta topla buluşan Shomurodov'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Suat Güz, Mehmet Akıncık

Rams Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ebosele, Ba, Jerome Opoku, Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Miguel Crespo, Kemen, Brnic, Shomurodov

Yedekler: Volkan Babacan, Onur Bulut, Nuno da Costa, Fayzullayev, Hamza Güreler, Kaluzinski, Umut Güneş, Deniz Türüç, Harit, Ömer Ali Şahiner

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Ruan, Aliti, Nuno Lima, Viana, Enes Keskin, Maestro, Makouta, İbrahim Kaya, Ianis Hagi, Ogundu

Yedekler: Paulo Victor, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Mounie, Güven Yalçın, Meschack, Janvier, Fatih Aksoy, Yusuf Özdemir, Hadergjonaj

Teknik Direktör: Joao Pereira

Gol: Shomurodov (dk. 29) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Berat Özdemir, Opoku, Ebosele (Başakşehir) - İSTANBUL