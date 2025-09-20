RAMS Başakşehir, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
RAMS Başakşehir, Süper Lig'in 6'ncı hafta maçında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla tamamladı. İdman, dinamik ısınma, 5'e 2 pas çalışması ve taktik çalışmalarla gerçekleştirildi.
RAMS Başakşehir, Süper Lig'in 6'ncı hafta maçında Corendon Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas ve taktik çalışmasıyla devam etti. Turnuva oyunu ile antrenman sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın Alanyaspor'u konuk edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor