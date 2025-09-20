Haberler

RAMS Başakşehir, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

RAMS Başakşehir, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RAMS Başakşehir, Süper Lig'in 6'ncı hafta maçında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla tamamladı. İdman, dinamik ısınma, 5'e 2 pas çalışması ve taktik çalışmalarla gerçekleştirildi.

RAMS Başakşehir, Süper Lig'in 6'ncı hafta maçında Corendon Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas ve taktik çalışmasıyla devam etti. Turnuva oyunu ile antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın Alanyaspor'u konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Denizi olmayan ilde balıkçılıktan aylık 200 bin TL kazanıyor

Denizi olmayan ilde balıkçılıktan aylık 200 bin TL kazanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus Ordusu'ndan Ukrayna'ya yoğun saldırı! Bilanço ağır

Ateşkes umutlarını bitiren saldırı! Füzelerle vurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.