RAMS Başakşehir, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

RAMS Başakşehir, Süper Lig'in 6'ncı hafta maçında Corendon Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas ve taktik çalışmasıyla devam etti. Turnuva oyunu ile antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın Alanyaspor'u konuk edecek.