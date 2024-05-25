Rams Başakşehir, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kulüp tesislerinde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, bugün Adana'ya hareket edecek ve yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. - İSTANBUL