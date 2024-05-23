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Rams Başakşehir, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Rams Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında 26 Mayıs Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman topla ısınmayla başladı.

5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

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