Rams Başakşehir, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına devam ediyor
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Rams Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan antrenmanla sezon hazırlıklarını sürdürdü.
RAMS Başakşehir, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını bu sabah kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman dar alan oyunuyla sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın sabah 9.30'da yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor