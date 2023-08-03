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Rams Başakşehir, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına devam ediyor

Spor Haberleri

Rams Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan antrenmanla sezon hazırlıklarını sürdürdü.

RAMS Başakşehir, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını bu sabah kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman dar alan oyunuyla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın sabah 9.30'da yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Emre Belözoğlu Başakşehir Spor Haberler

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