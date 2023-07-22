Rams Başakşehir, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına devam ediyor

Rams Başakşehir, bugün yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan antrenman, pas ve taktik çalışmalarıyla sona erdi. Yarın ise Katar temsilcisi Al Markhiya ile hazırlık maçı oynanacak.