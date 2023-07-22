Üye Girişi
Haberler

Rams Başakşehir, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına devam ediyor

Spor Haberleri

Rams Başakşehir, bugün yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan antrenman, pas ve taktik çalışmalarıyla sona erdi. Yarın ise Katar temsilcisi Al Markhiya ile hazırlık maçı oynanacak.

Rams Başakşehir, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Rams Başakşehir, bugün yaptığı antrenman ile çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Emre Belözoğlu önderliğinde topla ısınmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Taktik çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 18.00'de Katar temsilcisi Al Markhiya ile hazırlık maçı oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Emre Belözoğlu Başakşehir Katar Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title