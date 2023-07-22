Rams Başakşehir, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına devam ediyor
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Rams Başakşehir, bugün yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan antrenman, pas ve taktik çalışmalarıyla sona erdi. Yarın ise Katar temsilcisi Al Markhiya ile hazırlık maçı oynanacak.
Rams Başakşehir, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Rams Başakşehir, bugün yaptığı antrenman ile çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Emre Belözoğlu önderliğinde topla ısınmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Taktik çalışmasıyla antrenman sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın saat 18.00'de Katar temsilcisi Al Markhiya ile hazırlık maçı oynayacak. - İSTANBUL
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor