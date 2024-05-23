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Ramil Guliyev Özbekistan'da birinci oldu

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Milli atlet Ramil Guliyev, Özbekistan'daki Gennady Arzumanov Memorial yarışmasında 200 metrede birinci oldu. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ramil ve Batuhan Altıntaş, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun bronz kategori organizasyonlarındaki etkinlikte yarıştılar. Ramil, erkekler 200 metre finalinde 20.4 saniyeyle birinci olurken, Batuhan ise 21.1 saniyede üçüncülüğü elde etti.

Özbekistan'daki Gennady Arzumanov Memorial yarışmasına katılan milli atletlerden Ramil Guliyev, 200 metrede birinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Ramil ve Batuhan Altıntaş, başkent Taşkent'te düzenlenen, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun bronz kategori organizasyonları arasındaki etkinlikte yarıştı.

Erkekler 200 metre finalinde piste çıkan ay-yıldızlı sporculardan Ramil, 20.4 saniyeyle ilk sırayı aldı. 21.1 saniyede bitiş çizgisine gelen Batuhan ise 3'üncülüğü elde etti.

Kaynak: AA / Spor

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