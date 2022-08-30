Ramazan Civelek siftah yaptı Spor Haberleri Yukatel Kayserisporlu Ramazan Civelek, sarı kırmızılı forma ile ligdeki ilk golünü attı. Yukatel Kayserisporlu Ramazan Civelek, sarı kırmızılı forma ile ligdeki ilk golünü attı. 2021-2022 futbol sezonunu başında Yukatel Kayserispor'a transfer edilen Ramazan Civelek, sarı kırmızılı forma ile ligdeki ilk golünü attı. Geçen sezon 31 Süper Lig maçında, 7 Türkiye Kupası maçında forma giyen ve kupa maçlarında 2 gol atan Ramazan Civelek, ligde hiç gol atamamıştı. Ramazan, geride kalan hafta Giresunspor'un kalesine gönderdiği gol ile kendi adına sezonun ilk golünü attı. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Kayserispor Futbol Spor Haberler

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