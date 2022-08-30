Ramazan Civelek siftah yaptı
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Yukatel Kayserisporlu Ramazan Civelek, sarı kırmızılı forma ile ligdeki ilk golünü attı.
Yukatel Kayserisporlu Ramazan Civelek, sarı kırmızılı forma ile ligdeki ilk golünü attı.
2021-2022 futbol sezonunu başında Yukatel Kayserispor'a transfer edilen Ramazan Civelek, sarı kırmızılı forma ile ligdeki ilk golünü attı.
Geçen sezon 31 Süper Lig maçında, 7 Türkiye Kupası maçında forma giyen ve kupa maçlarında 2 gol atan Ramazan Civelek, ligde hiç gol atamamıştı. Ramazan, geride kalan hafta Giresunspor'un kalesine gönderdiği gol ile kendi adına sezonun ilk golünü attı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor