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Rally Bodrum Start Aldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan 'Rally Bodrum' başladı. Yarışmaya Türkiye, Romanya, Fransa ve İtalya'dan 48 otomobil ile 96 yarışçı katılıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan "Rally Bodrum"un startı verildi.

Bodrum Kaymakamlığı, Milas Kaymakamlığı, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Bodrum Gazeteciler Cemiyeti, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesinin destekleriyle Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek şampiyonanın ilk gün yarışı Milas ilçesindeki belirlenen parkurlarda yapıldı.

Aralarında şampiyon pilotların da olduğu sporcular, izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Şampiyonada, Türkiye ile Romanya, Fransa ve İtalya'dan 48 otomobilde 96 yarışçı mücadele ediyor.

"Rally Bodrum" yarın Bodrum'un Çamlık, Etrim ve Kızılağaç yarışlarının ardından Bodrum Arena'da sona erecek.

Yarışların ardından Bodrum Belediye Meydanı'nda ödül töreni düzenlenecek.

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Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
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