Rakiplerine ringi dar ettiler Spor Haberleri Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Kick Boks turnuvasına Düzce'den 16 sporcu katıldı. Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Kick Boks turnuvasına Düzce'den 16 sporcu katıldı. Şanlıurfa ilinde Mustafa Durmuşoğlu anısına yapılan Türkiye Kick Boks turnuvasına tüm kategorilerden yaklaşık 7 bin sporcu katıldı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks antrenörü Aslan Doğan eşliğinde turnuvaya Düzce'den 16 sporcu katıldı. Sporculardan Ünzile Selin Ak Türkiye şampiyonu, Bediha Taçyıldız Türkiye şampiyonu, Ekrem Ahmet Aksan Türkiye üçüncüsü oldu. Arda Can Durmuş, Berat Kaya, Sıla Saygılı ve Tunahan Keskin çeyrek finalde elenerek turnuvayı tamamladılar. - DÜZCE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Şanlıurfa Kick Boks Türkiye Düzce Spor Haberler

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