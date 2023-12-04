Raketler yarıştı
Yıldızlar müsabakalarına toplam 96 sporcu katıldı.
Yıldızlar müsabakalarına toplam 96 sporcu katıldı.
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları Okul Sporları Masa Tenisi Gençler-Yıldızlar müsabakaları yapıldı. 27-30 Kasım 2023 tarihleri arasında Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapılan Okul Sporları Masa Tenisi Gençler-Yıldızlar Müsabakalarına toplam 96 sporcu katıldı.
Yıldız Kızlarda Cumayeri Ortaokulu, yıldız erkeklerde 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu, genç kızlarda Gümüşova Anadolu Lisesi, genç erkeklerde ise Farabi Anadolu Lisesi birinci oldu. - DÜZCE