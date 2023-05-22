Raketler konteyner kent için vuruldu

Antalya Kaleiçi Rotary Kulübü'nün 'Raketler deprem konteyneri için vuracak' teması ile hazırladığı Kaleiçi Tenis Turnuvası, Konyaaltı Belediyesi ev sahipliğinde HayatPark'ta gerçekleşti. Turnuvadan elde edilen gelir, deprem bölgesinde kurulan konteyner kent hesabına aktarıldı.

Konyaaltı Belediyesi, çok anlamlı bir spor organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Antalya Kaleiçi Rotary Kulübü tarafından düzenlenen ve tüm geliri deprem bölgesine gönderilen turnuva 18 Mayıs Perşembe günü HayatPark'ta gerçekleşen ödül töreni ile son buldu. 29 Nisan'da başlayan turnuva 14 ayrı kategoride 440 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. 'Raketler deprem konteyneri için vuracak' teması ile başlayan turnuvada, katılımcıların bağışları ile 1 konteyner bedeline ulaşan tutar, Rotary 2430. bölge tarafından deprem bölgesinde kurulan konteyner kentte yerini almak üzere bölge hesabına aktarıldı.

"Her bir yardım çok önemli"

Böylesine anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Depremin ilk gününden itibaren günlerce o bölgede bulunan biri olarak, bölgeye yapılacak her türlü yardımın çok önemli olduğunu düşünüyorum. İlk günden bu yana bölgedeki hava şartlarının çadırda yaşamaya müsait olmadığını ve kesinlikle her bir vatandaşın en azından konteynera ihtiyacı olduğunu vurguladım ve Konyaaltı Belediyesi olarak hala çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ev sahipliği yaptığımız bu spor organizasyonunun da böyle bir amaca hizmet etmesi ve bölgeye 1 konteyner göndermesi çok önemli. Bu ve benzeri etkinliklere elimizden geldiği ölçüde destek vermeye devam edeceğiz. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA