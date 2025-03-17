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Düzce'de Küçükler Masa Tenisi Turnuvası Şampiyonları Belli Oldu

Düzce'de Küçükler Masa Tenisi Turnuvası Şampiyonları Belli Oldu
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Düzce'de düzenlenen Okul Sporları Küçükler Masa Tenisi Turnuvası'nda şampiyonlar belirlendi. 10-12 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen müsabakalara 16 takım katıldı. Kızlar kategorisinde İlhami Reyhan Turan Ortaokulu birinci, erkekler kategorisinde ise Özel Su Damlası Ortaokulu birinci oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından verildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de okul sporları küçükler masa tenisi turnuvasında şampiyonlar belli oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Okul Sporları Masa Tenisi Küçükler Müsabakaları yapıldı.

10-12 Mart 2025 tarihleri arasında Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda erkeklerde ve kızlarda 8'er takım toplamda 16 takım katılım sağladı.

Müsabakalarda kızlarda İlhami Reyhan Turan Ortaokulu birinci, Özel Su Damlası Ortaokulu ikinci, 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu üçüncü, Akçakoca Hamiyet Sevil Ortaokulu dördüncü oldu. Erkeklerde ise; Özel Su Damlası Ortaokulu birinci, Hürriyet Ortaokulu ikinci, Bilgi Ortaokulu üçüncü, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu dördüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru verdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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