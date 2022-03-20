Rahvan atlar Çanakkale Zaferi için koştu - Haberler

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Rahvan atlar Çanakkale Zaferi için koştu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Rahvan atlar Çanakkale Zaferi için koştu

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi kapsamında, Ödemiş'e bağlı Günlüce Mahallesi'nde rahvan atlar için yarışma düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi kapsamında, Ödemiş'e bağlı Günlüce Mahallesi'nde rahvan atlar için yarışma düzenlendi.

Rahvan at yarış pistinde düzenlenen yarışma, Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden gelen 90 rahvan at sahiplerinin katımıyla gerçekleştirildi. Yarışma öncesi, yarışmaların kazasız olması için dua okundu, ardından tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Rahvan at yarışmalarına Ödemiş'ten katılan Kemal Dinlenmez, "18 Mart Şehitlerimizi Anma ve Çanakkale Zaferi için koşmak bizlere ayrı bir gurur veriyor. Vatanı için kanlarını döken Mehmetçiklerimiz için yapılması, tüm yarışmacılar için anlam kazandırıyor." dedi.

Yarışma sonunda dereceye giren rahvan at sahiplerine tertip komitesi tarafından Türk bayrağı hediye edildi. - İZMİR

Rahvan atlar Çanakkale Zaferi için koştu

Rahvan atlar Çanakkale Zaferi için koştu

Rahvan atlar Çanakkale Zaferi için koştu

Rahvan atlar Çanakkale Zaferi için koştu

Rahvan atlar Çanakkale Zaferi için koştu

İhlas Haber Ajansı / Spor

Çanakkale Zaferi, Türkiye, 18 mart, Ödemiş, Spor, Haberler

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