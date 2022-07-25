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Yeni Malatyaspor, Rahman Buğra Çağıran ile sözleşme yeniledi

AA - Volkan Kaşik - Spor
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Yeni Malatyaspor, Rahman Buğra Çağıran ile sözleşme yeniledi

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 27 yaşındaki futbolcu Rahman Buğra Çağıran ile sözleşme yeniledi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 27 yaşındaki futbolcu Rahman Buğra Çağıran ile sözleşme yeniledi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran ile 2 yıllığına anlaşma sağladı. Rahman Buğra Çağıran'a tekrardan ailemize hoş geldin diyor, sarı-siyahlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Volkan Kaşik - Spor

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