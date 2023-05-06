Ragbi Türkiye Şampiyonasında heyecan başladı
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Ragbi U18 Kadınlar Etaplı Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları, Denizli'nin ev sahipliğinde yapılan seremoniyle başladı.
Ragbi U18 Kadınlar Etaplı Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları, Denizli'nin ev sahipliğinde yapılan seremoniyle başladı.
Kınıklı Futbol Sahasında gerçekleşen organizasyona farklı illerden 18 takım, 266 sporcu katılıyor. 06-07 Mayıs tarihlerinde yapılacak maçlar sonunda Türkiye Şampiyonu takımlar belli olacak. - DENİZLİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor