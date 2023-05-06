Üye Girişi
Haberi Paylaş
Ragbi Türkiye Şampiyonasında heyecan başladı

Ragbi Türkiye Şampiyonasında heyecan başladı

Spor Haberleri

Ragbi U18 Kadınlar Etaplı Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları, Denizli'nin ev sahipliğinde yapılan seremoniyle başladı.

Ragbi U18 Kadınlar Etaplı Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları, Denizli'nin ev sahipliğinde yapılan seremoniyle başladı.

Kınıklı Futbol Sahasında gerçekleşen organizasyona farklı illerden 18 takım, 266 sporcu katılıyor. 06-07 Mayıs tarihlerinde yapılacak maçlar sonunda Türkiye Şampiyonu takımlar belli olacak. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Denizli Türkiye Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title