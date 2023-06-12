Ragbi Milli Takımı, Sırbistan'da şampiyon oldu

Ragbi Milli Takımı, Sırbistan'da gerçekleşen Avrupa 7'li Erkekler Konferans 1 müsabakalarını şampiyonlukla tamamladı.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamada, hafta sonu başkent Belgrad'da yapılan organizasyonda milli takımın tüm maçlarını kazanarak birinci olduğu belirtildi.

Milli takımın, bu akşam İstanbul Havalimanı'na geleceği ve bir karşılama töreninin düzenleneceği kaydedildi.