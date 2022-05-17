Ragbi Milli Takımı, Edirne'de sezonun en önemli maçına hazırlanıyor - Haberler

Edirne'de cumartesi günü Bosna Hersek ile karşılaşacak olan Türkiye 15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor. Milli Takım Koçu Cherokee Slyvain Ngue, sezonun en önemli maçlarından birine çıkacaklarını belirterek, "Son maçımız. Sezon iyi geçmedi. Sezonu kurtarmak için ofansif bonus, yani +1 puan alarak kazanmamız gerekiyor" dedi.

Türkiye 15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans 2 Güney Grubu'nda Bosna Hersek ile cumartesi günü oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Edirne'de, Gençlik ve Spor Müdürlüğü Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda, koç Cherokee Slyvain Ngue yönetiminde sürdürüyor. Andorra, Sırbistan, Bulgaristan ve Bosna Hersek ile Avrupa Konferans 2 Güney Grubu'nda mücadele eden Ragbi Milli Takımı, Bosna Hersek karşısına grupta kalma amacıyla sahaya çıkacak. Daha önce Andorra, Sırbistan ve Bulgaristan'a mağlup olan milliler, Edirne'de gerçekleştirdikleri kampta son maçı kazanarak grupta kalmayı hedefliyor.

Bakar, Edirne'de daha önce Bosna Hersek ile karşılaştıklarını hatırlatarak, "Çok küçük bir farkla da olsa kaybetmiştik. Hem onun rövanşını alacağız. Kazanmak isteyeceğiz. Edirneliler de burada olursa, tribünde en azından o doluluğu görürsek, seslerini duyarsak çok daha rahat bir maç geçireceğiz. Edirne halkının bizi coşturacağına inanıyorum. Bir öncekinde destek olmuşlardı, şimdi daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Gelirseler çok mutlu oluruz" diye konuştu.