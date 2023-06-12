Ragbi Milli Takımı Avrupa 7'li Erkekler Konferans 1 Şampiyonu Oldu

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa 7'li Erkekler Konferans 1 müsabakalarını şampiyonlukla tamamlayan Ragbi Milli Takımı, yurda döndü.

İstanbul Havalimanı'na gelen milli takımın sporcuları, çiçeklerle ve Türk bayraklarıyla beraber coşkuyla karşılandı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, Türk ragbi tarihinde çok önemli bir başarıya imza attıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu başarı sadece bir kişinin başarısı değil. Biz bu şampiyonluğu ekip halinde elde ettik. İleride Olimpiyat Oyunları'na katılarak ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Şimdi kadınlarımızı Avrupa Oyunları'na göndereceğiz. Arkadaşlarımız, kampta hazırlanıyor ve çok motiveler. Onlar da inşallah organizasyondan başarıyla dönüp bizi gururlandıracak."

Ragbi Milli Takımı Başantrenörü Yasin Bakar, sporcu olarak kurduğu kupa hayalini hoca olarak gerçekleştirdiğini vurgulayarak,"Genç sporcularımız için güzel planlarımız var. Yeni federasyonumuzla bu konuyla ilgili konuştuk. Onların yolunu kısaltmak istiyoruz. Ama genç kardeşlerimiz de çok çalışmalılar ve sabretmeliler." diye konuştu.