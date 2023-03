Ragbi Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Ngue: 'Türk insanı ragbiye yatkın'

Ragbi Kadın Milli Takımı'nın Kamerunlu teknik direktörü Cherokee Sylvain Ngue, Türk insanının ragbiye yatkın olduğunu söyledi.

Ngue, 7'li Ragbi'de Kadınlar Türkiye Şampiyonası için geldiği Ankara'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Ragbide 2017'den beri yavaş yavaş ilerleme kaydettiklerini ve her geçen yıl büyüdüklerine işaret eden Ngue, tüm yaş kategorilerinde milli takımların bulunduğunu belirterek, "On yıl içerisinde şu an yapılanın 2-3 kat ilerisinde olacağız. Türk insanı ragbiye yatkın." diye konuştu.

Türk insanının geleneksel olarak savaşçı olduğunu anlatan Ngue, "Türkler güçlü insanlar ve temas etmeyi seviyorlar. Fiziksel kapasiteleri de iyi. Ragbinin temelini öğrendikten sonra çok hızlı şekilde ilerleyecekler. Ragbinin gelişmesi için ayrıca daha fazla ulusal lige ihtiyacımız var. Daha fazla lig daha fazla deneyim demek." ifadelerini kullandı.

Cherokee Sylvain Ngue, ilk geldiği yıllarda bazı şeylerin kolay olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Milli takım olarak daha iyi yerlere gelebilirsek, mesela Polonya'da düzenlenecek Avrupa Oyunları'nda olimpiyat kotası almayı başarırsak daha fazla tanınmış olacağız. Gerçekçi olmak gerekirse Avrupa Oyunları'nda yüzde 25 şansımız var. Ancak biz o şansı yüzde bine yükseltmeye çalışacağız. Antrenmanlarımız son derece iyi gidiyor. Sporcularımız iyi durumda ve takım ruhuyla hareket ediyorlar. Oyun ve takım profilimiz hakkında çalışıyoruz. Zayıf ve güçlü yanlarımızı biliyoruz, sadece bunların üzerine gideceğiz."

"Türkiye'de yaşamayı seviyorum"

Ngue, ilk başta zorlansa da Türkiye'ye alıştığını, burada olmaktan mutlu olduğunu anlattı.

Türkiye'ye sportif anlamda yardımcı olmasından dolayı gururlu olduğunu dile getiren Ngue, "Her zaman bayrak için mücadeleye devam. Türkiye'de yaşamayı seviyorum. Türkiye'de favori yemeğim mantı ve kebap. Türk müziklerini dinlemeyi de seviyorum. Tarkan'ın 'kuzu kuzu' şarkısını beğeniyorum." ifadelerini kullandı.