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Raftingin şampiyonları belli oldu

Raftingin şampiyonları belli oldu
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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu(TÜSF) tarafından düzenlenen ÜNİLİG Rafting Türkiye Şampiyonası sona erdi, dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu(TÜSF) tarafından düzenlenen ÜNİLİG Rafting Türkiye Şampiyonası sona erdi, dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

8 üniversiteden 71 sporcunun yer aldığı organizasyonun tamamlanmasıyla sonuçlar açıklandı. Kadınlar, erkekler ve karma kategorilerinde öğrenciler yarıştı. Kadınlar kategorisinde, Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi birinciliğe adını yazdırdı. İstanbul Üniversitesi ikinci, Sağlık Bilimleri Üniversitesi üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde Düzce Üniversitesi birinci olurken, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ikincilik, İstanbul Üniversitesi üçüncülük elde etti. Erkek ve kadın öğrencilerin birlikte yarıştığı karma kategorisinde yine Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi birinci oldu, Rize ekibini ise ikinci olarak İstanbul Üniversitesi takip etti. Kadınlar kategorisinde birinciliği elde eden Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi, bu kategoride üçüncülüğe uzandı.

Saray Bahçesi'nde düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren takımın sporcularına madalya ve kupaları il protokol üyeleri tarafından takdim edildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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