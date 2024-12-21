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Rafa Silva Süper Lig'de 4. Golünü Attı

Rafa Silva Süper Lig'de 4. Golünü Attı
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Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva, Corendon Alanyaspor maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 4'e çıkardı. Maç 1-1 berabere sona erdi.

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva, Corendon Alanyaspor maçında attığı golle Süper Lig'de 4. kez gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, evinde Corendon Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların tek golü 7. dakikada Rafa Silva'dan geldi. Portekizli oyuncu, böylelikle ligde 16. maçında 4. golünü kaydetmiş oldu.

Ligin ilk 2 haftasında Samsunspor ve Antalyaspor ağlarını 1'er kez sarsan Rafa, 9. haftada Konyaspor'a attığı golden bu yana suskundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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