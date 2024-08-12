Üye Girişi
Haberler

Rafa Silva liderliği ele almaya başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın Süper Kupa zaferi ve Samsunspor galibiyetiyle dikkat çeken Rafa Silva, takımın yeni lideri olmaya aday görünüyor. Transfer çalışmaları da devam ediyor.

Rafa Silva liderliği ele almaya başladı

Transfer için tekrar harekete geçilecek

Ali DANAŞ - İSTANBUL,

Galatasaray'ı 5-0 gibi tarihi bir skorla yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan Beşiktaş, lige de 2-0'lık Samsun spor galibiyetiyle başlayarak taraftarlarını mutlu etti.

Geçen sezonu 46 puan fark yiyerek kapatan Siyah beyazlılarda, yapılan 5 transferin 3'ü sahada yer alırken, bu futbolcular Galatasaray maçında olduğu gibi, Samsun spor karşısında da göz doldurdular. Rafa Silva ve Paulista ise galibiyette başrol oynayan futbolcular oldu.

Özellikle Rafa Silva'nın hem Galatasaray, hem de Samsun spor maçlarında gösterdiği performans, takımın yeni lideri olacağı yönünde oldukça güçlü sinyaller veriyor. Orta saha ile hücum arasındaki bağlantıyı mükemmel şekilde sağlayan Rafa, skor katkısında da adından söz ettiriyor. Galatasaray maçını 1 gol 1 asistle tamamlayan Rafa, Samsun spor maçını da boş geçmedi. Semih'in harika asistinde topu önüne alışıyla tüm futbolseverleri kendine hayran bırakan tecrübeli 10 numara, Beşiktaş taraftarının yıllardır süren Talisca özlemini sona erdirecek gibi duruyor. Dün akşam sosyal medyada ve spor yorumlarında, Rafa Silva'nın Talisca'nın boşluğunu dolduracak futbolcu olduğu konusunda çokça yorumlar yapıldığı gözlerden kaçmadı.

TRANSFER İÇİN TEKRAR HAREKETE GEÇİLECEK

Beşiktaş skor olarak Samsun'dan mutlu ayrılsa da, oyun anlamında taraftarını tatmin ettiği söylenemez.

İlk yarıda biraz oyuna ortak olan Siyah beyazlılar, Rafa Silva'nın iyi oyunu ve yeni stoper Paulista'nın duran top golüyle sonuca gitse de, ikinci yarıda verdiği pozisyonlarla dikkat çekti.

Orta saha ve defansın Samsunspor'un hızlı hücumlarına karşı son derece ağır kaldığı gözlenirken, beklerin ve stoperlerin hızlı ataklarda pozisyon vermesi, kafalarda soru işareti doğmasına sebep oldu.

Takımın hala transfere ihtiyacı olduğu gözlemlenirken, bu konudaki gelişmeler merakla bekleniyor. Beşiktaş, transfer çalışmalarına eldeki yabancı futbolcunun fazlalığından dolayı ara verilmiş gibi görünse de, yönetimin birkaç oyuncu ile temas halinde olduğu ve önümüzdeki günlerde birkaç transfer için yeniden harekete geçileceği öğrenildi. Bu transferlerin öncelikli olarak kanat bekleri ve kanat hücumcularına yönelik yapılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Samsunspor Süper Kupa Rafa Silva Beşiktaş Samsun Spor Futbol Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2024 Pasaport ücreti ne kadar? Pasaport çeşitleri ve ücretleri ne kadar? 2024 Pasaport harç bedeli ne kadar oldu? CANLI DÖVİZ KURU | Dolar ne kadar, yükseliyor mu? Euro kaç TL oldu? Yurt dışı çıkış harcı nasıl ödenir? Yurt dışı çıkış harcı nereden ödenir? YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ÖDEME EKRANI 2024 Haziran Türkiye işsizlik oranı ne? 2024 Türkiye'de işsiz sayısı ne kadar? Muzaffer Şen kimdir? Yavru kedileri sopayla öldüren Muzaffer Şen tutuklandı mı? Manisa'da yavru kedi katliamı! Roblox ne zaman açılacak? 12 Ağustos Pazartesi Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? MasterChef Beyza kimdir? MasterChef Beyza kaç yaşında, nereli? Osman Aşkın Bak kimdir, nereli, kaç yaşında? Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ne mezunu? Wattpad açılacak mı? Wattpad erişim engeli kaldırılacak mı? 12 Ağustos Wattpad bugün açılır mı? SÜPER LİG 1. HAFTA PUAN DURUMU || İlk hafta maçlarında hangi takımlar kazandı? İzmir su kesintisi sorgulama! 12 Ağustos İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İzmir su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sınav sonuçları sorgulama ekranı! Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları sorgula! Ankara su kesintisi sorgulama! 12 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? İşsizlik oranı ne oldu? Haziran ayı işsizlik oranı arttı mı? Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü! Olay ne, nerede oldu? Manisa'da yavru kedi katliamı İstanbul su kesintisi sorgulama! 12 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Hadise ile Okan Buruk sevgili mi? Hadise ve Okan Buruk olayı ne? Hadise'nin yeni sevgilisi kim? SON DAKİKA: YKS 2024 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 12 Ağustos YKS üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama (sonuc.osym.gov.tr)
title