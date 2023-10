- Radomir Kokovic: "Galibiyeti taraftara armağan ediyorum"

İZMİR - Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic, Adanaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımıza her zaman olduğu gibi bizi desteklediği ve bu güzel atmosferi yaşattıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Göztepe, konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic, "Aslında bizim için psikolojik açıdan zor bir maçtı. Bu evimizde aldığımız ilk galibiyet oldu. Maça iyi başladık. İlk yarı iyi oynadık ve pozisyonlar yakaladık fakat bunları gole çeviremedik. Bandırmaspor maçı gibi bir başlangıç oldu fakat biz aynı şekilde oynamaya devam ettik ve ikinci yarıda baskımızı sürdürerek 1-0 öne geçtik. Golden sonra biraz panik havası oluştu. Az önce bahsettiğim evimizde yaşadığımız psikolojik baskıdan ötürü oluşan bir durumdu. Bizde istediğimiz gibi oyunu kontrol altına alamadık. İstenmeyen bazı hatalar oldu. Bazı bireysel hatalar da ortaya çıktı ama biz bir şekilde evimizde bu önemli galibiyeti almayı başardık. Son 4 maçta 12 puandan 10 puanı aldık. Defansif olarak çok iyiyiz. Ofansif olarak ise daha iyi olmaya başladık. Her geçen gün gelişmek için daha çok çalışıyoruz ve bu gelişimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Sarı-kırmızılı taraftarlara da teşekkür eden Kokovic, "Taraftarlarımıza her zaman olduğu gibi bizi desteklediği ve bu güzel atmosferi yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Onlar hem evimizde hem de deplasmanda her zaman yanımızdalar. Onları takdir ediyorum ve bu galibiyeti onlara armağan ediyorum. Anahtar oyuncularımızdan bazılarının sakatlıkları devam ediyor. Onların yerini doldurmak bazen zor ama biz burada çok zekice davranıyoruz ve bugün çok değerli bir galibiyet aldık. Umarım onlar da bir an önce geri dönerler ve onlarla birlikte daha kuvvetli oluruz" dedi.