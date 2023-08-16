Rachid Ghezzal'ın ailesine geçmiş olsun mesajları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaşlı oyuncu Rachid Ghezzal'ın oğlu ve kayınvalidesinin Fransa'da kaza geçirdiğini duyurarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Fenerbahçe, Adana Demirspor ve İstanbulspor da ailenin acil şifalarını diledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), oğlu ve kayınvalidesi Fransa'da kaza geçiren Beşiktaşlı oyuncu Rachid Ghezzal'ın ailesi için "Geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Beşiktaş'ta forma giyen Rachid Ghezzal'ın oğlunun ve kayınvalidesinin Fransa'da trafik kazası geçirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklanan Ghezzal'ın oğlu ve kayınvalidesine acil şifalar diler, Beşiktaş Kulübü ve camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." denildi.

Rachid Ghezzal'ın ailesi için Fenerbahçe, Adana Demirspor ve İstanbulspor da sosyal medya hesaplarından "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.