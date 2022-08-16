Beşiktaşlı futbolcu Ghezzal'in ayağında gerilme ve yırtık tespit edildi Spor Haberleri Beşiktaş Kulübü, Rachid Ghezzal'ın ayağında gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Beşiktaş Kulübü, Rachid Ghezzal'ın ayağında gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sağ ayak tabanında hissettiği ağrı nedeni ile MR görüntülemesi yapılan oyuncumuz Rachid Ghezzal'ın tarak kemiği-parmak bileşkesi eklem kapsülünde (plantar plate) gerilme ve kısmi yırtık saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir." denildi. Spor AA / Mücahit Hüseyin Eroğul Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Beşiktaşlı futbolcu Ghezzal'in ayağında gerilme ve yırtık tespit edildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.