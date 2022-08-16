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Beşiktaşlı futbolcu Ghezzal'in ayağında gerilme ve yırtık tespit edildi

Beşiktaşlı futbolcu Ghezzal'in ayağında gerilme ve yırtık tespit edildi

Spor Haberleri

Beşiktaş Kulübü, Rachid Ghezzal'ın ayağında gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Rachid Ghezzal'ın ayağında gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sağ ayak tabanında hissettiği ağrı nedeni ile MR görüntülemesi yapılan oyuncumuz Rachid Ghezzal'ın tarak kemiği-parmak bileşkesi eklem kapsülünde (plantar plate) gerilme ve kısmi yırtık saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir." denildi.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

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