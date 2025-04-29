Rabia Gürler, Türkiye Şampiyonu Oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde 16 yaşındaki genç sporcu Rabia Gürler okul sporları bilek güreşi müsabakalarında Türkiye şampiyonu oldu.

Rabia Gürler, Genç Kızlar B kategorisi 60 kilo sıkletinde, önce Antalya'da düzenlenen okul sporları bilek güreşi müsabakalarında sağ kol ve sol kolda il birincisi oldu.

Ardından Muğla'da yapılan grup müsabakalarında sağ kol ve sol kolda bölge birinciliği elde eden Gürler, son olarak nisan ayında Manisa'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında sol kol bilek güreşinde Türkiye Şampiyonu, sağ kol bilek güreşinde ise Türkiye ikincisi oldu.

Hedeflerini, dünya ve Avrupa şampiyonluğu olarak belirleyen Gürler bu başarıyı elde etmek için haftanın iki günü, antrenörleri Ramazan Gökay Kuzu ve öğretmeni Murat Kuzu gözetiminde özel bilek güreşi ekipmanları ve aparatlarıyla çalışıyor.

Genç sporcu için okulunda Türk bayrakları ile karşılama töreni düzenlendi.

Sporcu Rabia Gürler, gazetecilere yaptığı açıklamada, Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde 10. sınıfta okuduğunu, beden eğitimi hocasının teşvikiyle bu spora başladığını söyledi.

Gürler, "Küçüklüğümden bu yana bu spora ilgi duyuyorum. Okulumda bu sporla tanıştım. Beden eğitimi öğretmenimizin çalışmaları ile onun önderliğinde çok sıkı çalıştık. Türkiye şampiyonasında sol kolda Türkiye Şampiyonu, sağ kolda Türkiye ikincisi oldum. Elde ettiğim başarıdan dolayı çok mutluyum. Emeğimin karşılığını aldım. Bundan sonraki hedeflerimin arasında Avrupa ve dünya şampiyonu olmak var. Çok çalışıyorum. Çalışmalarımın karşılığını da alıyorum. İnşallah ileride dünya şampiyonu olup madalyamı ülkeme getiririm. Aileme ve hocalarıma destekleri için çok teşekkür ederim." dedi.

Beden Eğitimi öğretmeni Murat Kuz ise "Geçen yıl Rabia kızımız seçmelere katıldı. Baktık ki yeteneği var. Hem okulumuzda hem de spor salonunda yaptırdığımız özel aparatlarla çalışmaya başladık. Çalışmalar sonrasında hem teknik hem de güç olarak iyi bir seviyeye geldi. Geçen yıl grupları geçememiştik. Bu yıl katıldığı tüm müsabakalarda birinci olarak Türkiye Şampiyonasına katıldık. Manisa'da yapılan Türkiye Şampiyonasında güzel bir performans sergiledi. 60 kiloda bu yıl Milli takım seçmelerinde milli takıma seçilen kızımızı yenerek sol kolda Türkiye Şampiyonu oldu. İnşallah seneye hem milli takım seçmelerinde hem de Türkiye şampiyonasında Türkiye birinciliğini almaya çalışacağız. Sporda sevmek ve istemek bizim için çok önemli. İnsan sevdiği bir işte başarıya gider. Ben o ışığı onda gördüm." diye konuştu.

Okul Müdürü İsmet Karakaya, "Okul olarak öğrencilerimizi, akademik, sosyal ve sportif yönden geliştiriyoruz. Bu yıl okulumuzdan Rabia ile Türkiye Şampiyonu çıkardık. Çok mutluyuz, çok gururluyuz, iyi ve çalışkan bir ekibimiz var. İnşallah ileride dünya şampiyonluğu ile okulumuzu, ilçemizi ve ilimizi gururlandıracağız." ifadelerini kullandı.

Baba Serdar Gürler, "Kızımızın aslında böyle bir yeteneği olduğunu bilmiyorduk. Öğretmeni kızımızın bu yeteneğini keşfetmiş. Durmadan yılmadan çalıştılar. Bizde aile olarak kızımızın yanında olduk. Kızımız evde inatçı bir yapıya sahiptir. Dediğim dedik, istediğini yapar ve şampiyonluk da geldi. Dersleri de çok iyi. Kendisiyle anlaştık. Dersleri kötü olursa Bilek güreşini iptal edecek." dedi.