R25 Kadınlar Kupası'na katılmak isteyen motosikletçiler için seçme yarışı yapılacak

İZMİR (AA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu (Tmf) tarafından düzenlenen R25 Kadınlar Kupası'na katılmak isteyen kadın motosikletçiler için seçme yarışları yapılacak.

Federasyondan yapılan açıklamada, R25 Kadınlar Kupası'nın ikinci kez 2022 Türkiye Pist Şampiyonası'yla birlikte İzmir Ülkü Yarış Pisti'nde yapılacağı aktarıldı.

Pist yarışlarına katılmak isteyen, yetenek ve becerilerini geliştirmek için fırsat bulamayan 15 yaş ve üstü kadın motosiklet kullanıcılarının 9-11 Mayıs'ta yapılacak seçmelerinin Yamaha Riding Academy ve TMF Güvenli Sürüş Eğitmeni olan Metehan Yılmaz gözetiminde gerçekleşeceği ifade edildi.

Seçmeler için başvuru kayıtlarının "www.yamaharidingacademy.com" internet adresi üzerinden yapılacağı kaydedildi.