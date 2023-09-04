Quick Finans'ın katkılarıyla 19. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları Heybeliada'da gerçekleşti

19. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları, Quick Finans'ın katkılarıyla Heybeliada Su Sporları Kulübü'nün (HSSK) ev sahipliğinde gerçekleşti.

Quick Finans'tan yapılan açıklamaya göre, Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar'ın birlikte start verdiği, 2 gün süren yarışmalara çeşitli etaplarda 800'e yakın yüzücü katıldı.

Yarışlarda derece alanların ödüllerini, HSSK Başkanı Ercan Özboyacı, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, Aquamasters Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel tarafından veridi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarına sportif bir coşku ile katılabilmek için bu yılki 19. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları'na finans sponsoru olup aktif katılım kararı aldıklarını belirtti.

Karadağ, hem Quick Finans hem de Maher Holding olarak su sporlarına özel ilgi gösterdiklerini aktararak, 19. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonalarına ev sahipliği yapan Heybeliada Su Sporları Kulübü'nün de Quick Sigorta tarafından destekleniyor olmasının kendileri için ayrı bir mutluluk olduğunu kaydetti.

Karadağ, "Türkiye'nin 3 yanını çevreleyen mavi vatanımızın her bir damlasını her türlü spor aktiviteleriyle değerlendirmek suretiyle çocuklarımıza örnek olmak, sağlıklı ve bilinçli kuşakların yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Yüzme yarışmalarında ayrıca 2 erkek 2 kadından oluşan Quick Finans takımının bayrak yarışında da yer aldığını ifade eden Karadağ, böyle bir fırsatı kendilerine sağlayan Aquamasters ekibine ve Heybeliada Su Sporları Spor Kulübü'ne teşekkür etti.