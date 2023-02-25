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Putin'den Brezilyalı futbolculara onay

Spor Haberleri

Putin'den Brezilyalı futbolculara onay

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zenit'te oynayan Brezilyalı futbolcular Claudinho ve Malcom'un Rus vatandaşlığına geçmelerine izin veren bir kararname imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zenit'te oynayan Brezilyalı futbolcular Claudinho ve Malcom'un Rus vatandaşlığına geçmelerine izin veren bir kararname imzaladı. Bu kararname, futbolcuların Rus vatandaşlığına geçiş işlemlerinin tamamlanmasını sağladı. Claudinho ve Malcom, bu kararla birlikte Rusya'da yaşamaları, çalışmaları ve spor kariyerlerine Rusya milli takımında devam etmeleri için resmi olarak hak kazandılar.

- Kaçmaz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Vladimir Putin Rusya Spor Haberler

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