PTT'nin 51. Postacı Yürüyüş Yarışması'nda kazananlar belli oldu

POSTA ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ( Ptt ) A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 51'incisi düzenlenen 'Postacı Yürüyüş Yarışması' Türkiye finalinde kadınlarda İzmir PTT Başmüdürlüğü personeli Gülşen Çerçi, erkeklerde ise Aksaray PTT Başmüdürlüğü çalışanı Kadir Çolak birinci oldu. Yarışmada dereceye girenler Türkiye'yi, Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması'nda temsil edecek.

51'inci Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye finali, Balıkesir merkez Karesi ilçesinde bulunan Avlu Kongre ve Kültür Merkezi yapıldı. Yarışmanın açılış programına Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve PTT A.Ş. Genel Müdürü Hakan Gülten katıldı. Türkiye'nin 7 bölgesinde düzenlenen yarışmalara katılım sağlayan 366 PTT personelinden elemelerde başarılı olan 70 kişi final müsabakasında ter döktü.

Çekişmeli geçen yarışmada kadınlarda İzmir PTT Başmüdürlüğü personeli Gülşen Çerçi birinci, PTT Genel Müdürlük personelleri Nermin Arslanoğlu ikinci, Gülay Kalıç üçüncü oldu. Erkeklerde ise Aksaray PTT Başmüdürlüğü çalışanı Kadir Çolak birinci, İzmir PTT Başmüdürlüğü personeli Barış Çankır ikinci ve Trabzon PTT Başmüdürlüğü'nden Kadir Öztürk üçüncü oldu. Yarışmada dereceye girenler Türkiye'yi, Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması'nda temsil edecek.

Törende konuşan PTT A.Ş. Genel Müdürü Hakan Gülten, Türkiye'nin her noktasına iletişim gönderilerini taşımak ve insanların birbirleriyle arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla teşkilatlarının hayatta olduğunu belirterek, 1840 yılından bu yana Türkiye'nin her yerinde farklı görevler üstlendiklerini dile getirdi. Gülten, 183 yıllık tarihimizde deprem, savaş, ülkemiz içindeki bir karışıklık durumu ve zor şartlarda bir vatandaşımızın iletişimi sağlamak için görev yapıyoruz. Postacılarımızın telaşı da bu iletişim gönderilerini ulaştırmaktır dedi.

'YÜRÜYÜŞ ETKİNLİĞİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILADIK'

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Belli konular var ki 7'den 77'ye, toplum hayatının her döneminde ve aşamasında, herkesi kucaklayan, sıcak yüzüyle, ilgili personeliyle ve değişen, yenilenen çehresiyle PTT bu kurumlarımızın en başında geliyor. Her ne kadar hayatımızdan yok olmakta olan mektup kavramının o nostaljik atmosferini yaşayamasak da şu an ki güncel durumuyla iftihar ettiğimiz bir kurumumuz. Böylesine güzel bir etkinlikle kurumsal farkındalığın arttırılması noktasında, Balıkesir'de yapılan bu yılki yürüyüş etkinliğini memnuniyetle karşıladık.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan son derece memnun olduklarını dile getirdi, Avrupa şampiyonasına da ev sahipliği yapmaya talip olduklarını söyledi.

'KEMAL SUNAL FİLMİ İLE BU SPOR MEŞHUR OLDU'

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey da PTT teşkilatının hayatın her alanında olduğunu ifade ederek, Böyle bir spor olduğunu Kemal Sunal'ın bir filminden öğrendik. O film ile bu spor meşhur oldu. Bu kadar da yaygın yapıldığını bilmiyorduk. Bu yarışma ile Balıkesir'de de bir farkındalık oluştu diye konuştu. (DHA)