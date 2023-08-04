PSV, Feyenoord'u 1-0 yenerek Hollanda Süper Kupa'nın sahibi oldu

Feyenoord Stadı'nda oynanan Süper Kupa maçında, son lig şampiyonu Feyenoord ile geçen sezon Hollanda Kupası'nı müzesine götüren PSV karşılaştı. Noa Lang, 79. dakikada attığı golle PSV'yi 1-0'lık galibiyete taşıdı. Bu sonuçla PSV, Hollandalı efsane futbolcu Johan Cruyff'un isminin verildiği kupayı üst üste üçüncü olmak üzere 14. kez kazandı.