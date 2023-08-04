Üye Girişi
Haberler

PSV, Feyenoord'u 1-0 yenerek Hollanda Süper Kupa'nın sahibi oldu

Spor Haberleri

Feyenoord Stadı'nda oynanan Süper Kupa maçında, son lig şampiyonu Feyenoord ile geçen sezon Hollanda Kupası'nı müzesine götüren PSV karşılaştı. Noa Lang, 79. dakikada attığı golle PSV'yi 1-0'lık galibiyete taşıdı. Bu sonuçla PSV, Hollandalı efsane futbolcu Johan Cruyff'un isminin verildiği kupayı üst üste üçüncü olmak üzere 14. kez kazandı.

Psv, Feyenoord'u 1-0 yenerek Hollanda Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Feyenoord Stadı'nda oynanan Süper Kupa maçında, son lig şampiyonu Feyenoord ile geçen sezon Hollanda Kupası'nı müzesine götüren PSV karşılaştı.

Noa Lang, 79. dakikada attığı golle PSV'yi 1-0'lık galibiyete taşıdı.

Bu sonuçla PSV, Hollandalı efsane futbolcu Johan Cruyff'un isminin verildiği kupayı üst üste üçüncü olmak üzere 14. kez kazandı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Süper Kupa Feyenoord Hollanda PSV Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title