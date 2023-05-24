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PSV'de Ruud van Nistelrooy dönemi sona erdi

PSV'de Ruud van Nistelrooy dönemi sona erdi

Spor Haberleri

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi PSV'de teknik direktör Ruud van Nistelrooy görevinden ayrıldı.

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Psv'de teknik direktör Ruud van Nistelrooy görevinden ayrıldı.

Psv Kulübü, istifa kararı alan 46 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Takımda yardımcı antrenörlük yapan Fred Rutten'in geçici teknik direktörlüğe getirildiği belirtildi.

Ruud van Nistelrooy, Mart 2022'de başına geçtiği PSV ile bu sezon Hollanda Kupası ve Hollanda Süper Kupa zaferleri yaşadı.

Feyenoord'un şampiyonluğunu ilan ettiği Hollanda liginde ise 72 puan toplayan PSV, bitime bir hafta kala ikinci sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Fred Rutten Hollanda Futbol PSV Spor Haberler

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