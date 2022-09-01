PSG, Valencia'dan Carlos Soler'i kadrosuna kattı Spor Haberleri Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG), İspanya'nın Valencia takımından orta saha oyuncusu Carlos Soler'i transfer etti. Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG), İspanya'nın Valencia takımından orta saha oyuncusu Carlos Soler'i transfer etti. PSG Kulübü, 25 yaşındaki İspanyol futbolcuyla 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüp tarafından mali detay açıklanmasa da Fransa basınında bonuslar dahil edildiğinde bonservis bedelinin 22 milyon avroyu bulacağı öne sürüldü. Soler, altyapısında yetiştiği Valencia ile 226 maça çıktı ve 36 gol, 31 asistlik performans sergiledi. Spor Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan Paris Saint Germain Valencia Fransa PSG Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› PSG, Valencia'dan Carlos Soler'i kadrosuna kattı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.