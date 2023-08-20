PSG, Toulouse ile 1-1 berabere kaldı

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Toulouse ile 1-1 berabere kaldı. Sözleşme yenilemediği gerekçesiyle kadrodan çıkarılan Kylian Mbappe, Toulouse maçında tekrar takıma dahil oldu ve penaltı golü attı. Ancak Toulouse'un penaltı golüyle maç 1-1 berabere tamamlandı. PSG 2 haftada 2 beraberlikle 2 puan topladı, Toulouse ise 4 puana yükseldi.