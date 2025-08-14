PSG, Süper Kupa'yı Penaltılarla Kazandı
UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu Tottenham ile karşılaştığı Süper Kupa finalini penaltılarda 4-3 kazanarak şampiyon oldu. Maç 2-2 berabere tamamlandı.
İtalya'nın Udinese kentindeki Friuli Stadyumu'nda oynanan maçı, Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetti.
PSG maça; Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Doue, Barcola, Kvaratskhelia, Dembele ilk 11'i ile çıkarken Tottenham ; Vicario, Porro, Romero, Danso, Van de Ven, Spence, Palhinha, Bentancur, Kudus, Sarr, Richarlison kadrosuyla sahaya çıktı.
Karşılıklı ataklarla başlayan maçın 38'inci dakikasında Micky Van de Ven, Tottenham'u öne geçirdi: 0-1.
İlk yarı bu sonuçla sona erdi.
İkinci yarının hemen başında 47'nci dakikada Cristian Romero yaptığı kafa vuruşuyla takımının ikinci golüne imza attı. 0-2.
PSG, 84'üncü dakikada Güney Koreli oyuncusu Kang-In Lee ile farkı bire indiren golü buldu: 1-2.
Dakikalar 90+4'ü gösterirken PSG, Goncalo Ramos'un kafa vuruşuyla skora eşitliği getirdi: 2-2. Maçın normal süresi beraberlikle tamamlanınca penaltılara gidildi.
Penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayan PSG Süper Kupa'yı kazandı.