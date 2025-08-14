PSG, Süper Kupa'yı Penaltılarla Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu Tottenham ile karşılaştığı Süper Kupa finalini penaltılarda 4-3 kazanarak şampiyon oldu. Maç 2-2 berabere tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG ile UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu Tottenham, UEFA Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 tamamlanan ve penaltılara gidilen maçta, penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayan PSG, Süper Kupa'nın sahibi oldu.

İtalya'nın Udinese kentindeki Friuli Stadyumu'nda oynanan maçı, Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetti.

PSG maça; Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Doue, Barcola, Kvaratskhelia, Dembele ilk 11'i ile çıkarken Tottenham ; Vicario, Porro, Romero, Danso, Van de Ven, Spence, Palhinha, Bentancur, Kudus, Sarr, Richarlison kadrosuyla sahaya çıktı.

Karşılıklı ataklarla başlayan maçın 38'inci dakikasında Micky Van de Ven, Tottenham'u öne geçirdi: 0-1.

İlk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarının hemen başında 47'nci dakikada Cristian Romero yaptığı kafa vuruşuyla takımının ikinci golüne imza attı. 0-2.

PSG, 84'üncü dakikada Güney Koreli oyuncusu Kang-In Lee ile farkı bire indiren golü buldu: 1-2.

Dakikalar 90+4'ü gösterirken PSG, Goncalo Ramos'un kafa vuruşuyla skora eşitliği getirdi: 2-2. Maçın normal süresi beraberlikle tamamlanınca penaltılara gidildi.

Penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayan PSG Süper Kupa'yı kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi

Başakşehir Konferans Ligi'nde turladı! İşte muhtemel rakipler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'li vekil doğruladı: Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçiyor

CHP'li büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.