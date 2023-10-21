PSG, Strasbourg'u 3-0 mağlup etti
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Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Strasbourg'u 3-0 mağlup etti. Maçın golleri Kylian Mbappe, Carlos Soler ve Fabian Ruiz'den geldi.
Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain ( Psg ), konuk ettiği Strasbourg'u 3-0 mağlup etti.
Ligin 9. hafta mücadelesinde, Psg'nin evinde Strasbourg ile karşılaştığı maçın golleri, 10. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe, 31. dakikada Carlos Soler ve 77. dakikada Fabian Ruiz'den geldi.
Bu galibiyetle PSG puanını 18'e çıkarırken, Strasbourg ise 10 puanda kaldı.
Kaynak: AA / Spor