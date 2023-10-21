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PSG, Strasbourg'u 3-0 mağlup etti

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Strasbourg'u 3-0 mağlup etti. Maçın golleri Kylian Mbappe, Carlos Soler ve Fabian Ruiz'den geldi.