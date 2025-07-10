PSG, Real Madrid'i 4-0 Geçerek Finale Yükseldi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Paris Saint-Germain ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Maçı 4-0 kazanan PSG finalde Chelsea'nin rakibi oldu.

Metlife Stadyumu'nda oynanan maçı Polonyalı Szymon Marciniak yönetirken yardımcılıklarını vatandaşları Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik üstlendi.

Milli futbolcu Arda Güler'in de yer aldığı Real Madrid'in ilk 11'inde, "Courtois, Raul Asensio, Rüdiger, Fran Garcia, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Bellingham, Vini Jr., Mbappe, Gonzalo" isimleri yer aldı.

PSG ise "Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes, Vitinha, Fabian Ruiz, Doue, Kvaratshkelia, Dembele" ilk 11'i ile sahaya dizildi.

Karşılıklı ataklarla hızlı başlayan maçın ilk golü 6'ncı dakikada PSG atağında ceza sahası içinde Dembele'den seken topu kaleye gönderen Fabian Ruiz'den geldi: 1-0.

Karşılaşmanın 9'uncu dakikasında bu kez Dembele sahneye çıktı ve topu ağlara göndererek takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı: 2-0.

24'üncü dakikada PSG'nin sağ kanattan gelişen hızlı atağında Hakimi, topu ceza sahasına gönderdi. Topla buluşan Fabian Ruiz, savunmanın çabasına rağmen kendisinin ikinci, takımının ise üçüncü golünü attı: 3-0.

İlk yarıda başka gol olmayınca Fransız ekip soyunma odasına 3-0'lık avantajla gitti.

İlk yarıya oranla daha durağan başlayan maçın 2'nci yarısında İspanyol takımının farkı azaltma çabaları sonuç vermedi.

88'inci dakikada uzun topla sağ kanattan başlayan PSG atağında bu kez fileleri Gonçalo Ramos havalandırdı ve maçın skorunu ilan etti: 4-0