PSG, Portekizli sol bek Nuno Mendes ile 4 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler

Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Portekizli sol bek Nuno Mendes ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fransız temsilcisinden yapılan açıklamada, Sporting Lizbon'dan geçen sezon başında kiralanan 19 yaşındaki futbolcuyla, 40 milyon avroluk satın alma opsiyonu kullanılarak 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

PSG'de geçen sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Mendes, lig şampiyonluğu yaşadı.