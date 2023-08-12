PSG, Ousmane Dembele'yi transfer etti

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) son şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), Barcelona'nın kanat oyuncusu Ousmane Dembele'yi transfer etti. 26 yaşındaki Fransız milli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Transferin bedeli ise 50,4 milyon avro olarak açıklandı.