PSG, Olimpik Marsilya'yı 4-0 mağlup etti

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Olimpik Marsilya'yı 4-0 mağlup etti. PSG, Achraf Hakimi, Kolo Muani ve Gonçalo Ramos'un golleriyle galibiyete ulaştı.