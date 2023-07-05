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PSG'nin yeni teknik direktörü Luis Enrique oldu

PSG'nin yeni teknik direktörü Luis Enrique oldu

Spor Haberleri

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Paris Saint-Germain'de (PSG) teknik direktörlük görevine İspanyol Luis Enrique getirildi. 56 yaşındaki teknik adam 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Paris Saint-Germain'de (PSG) teknik direktörlük görevine İspanyol Luis Enrique getirildi.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, 56 yaşındaki teknik adamın takımın yeni teknik direktörü olduğu duyuruldu.

Açıklamada, "İspanyol teknik adamın 2 yıllık bir sözleşmeyi imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyarız." ifadesi kullanıldı.

Paris Saint-Germain (PSG), bugün 56 yaşındaki Fransız teknik adam Christophe Galtier'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

Luis Enrique Fransa PSG Spor Haberler

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