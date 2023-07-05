PSG'nin yeni teknik direktörü Luis Enrique oldu
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Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Paris Saint-Germain'de (PSG) teknik direktörlük görevine İspanyol Luis Enrique getirildi. 56 yaşındaki teknik adam 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Paris Saint-Germain'de (PSG) teknik direktörlük görevine İspanyol Luis Enrique getirildi.
Fransız kulübünden yapılan açıklamada, 56 yaşındaki teknik adamın takımın yeni teknik direktörü olduğu duyuruldu.
Açıklamada, "İspanyol teknik adamın 2 yıllık bir sözleşmeyi imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyarız." ifadesi kullanıldı.
Paris Saint-Germain (PSG), bugün 56 yaşındaki Fransız teknik adam Christophe Galtier'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurmuştu.
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor