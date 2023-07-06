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PSG, Milan Skriniar'ı transfer etti

PSG, Milan Skriniar'ı transfer etti

Spor Haberleri

Paris Saint-Germain (PSG), Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar'ı kadrosuna kattı. Skriniar, 5 yıllık sözleşme imzaladı ve Inter'den transfer oldu.

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İtalya'nın Inter takımında forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2017 yılından bu yana Inter ile tüm kulvarlarda 246 maça çıkan ve 11 gol atan Skriniar, bir kez Serie A, ikişer kez de İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

İtalya Milan PSG Spor Haberler

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