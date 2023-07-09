PSG, Lucas Hernandez'i transfer etti

Fransa 1. Futbol Ligi ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Fransız defans oyuncusu Lucas Hernandez'i transfer etti. 27 yaşındaki oyuncu ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. Stoper pozisyonunda ve sol bekte görev alan Fransız futbolcu, geçen sezon Almanya'da Bayern Münih kadrosunda yer alırken, sakatlığı nedeniyle sadece 11 maçta oynadı. Hernandez, Fransa milli takımı formasıyla da 2018 yılından itibaren 33 maça çıktı.