PSG, Lille'i 7-1 yendi Spor Haberleri Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Lille'i 7-1 yendi. Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain ( Psg ), deplasmanda Lille'i 7-1 yendi. Ligue 1'in 3. haftasında PSG'ye Lille karşısında galibiyeti getiren goller 1, 66 ve 87. dakikalarda Kylian Mbappe, 43 ve 52. dakikalarda Neymar, 27. dakikada Lionel Messi ve 39. dakikada Achraf Hakimi'den geldi. Mbappe, hat-trick yaparken maçtaki ilk golünü 7. saniyede attı. Lille'in tek golü ise 54. dakikada, Jonathan Bamba'dan geldi. Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, maça ilk 11'de başladı ve 58. dakikaya görev aldı. Bu sonuçla üçte üç yapan PSG, 9 puana ulaştı. Lille ise 4 puanda kaldı. Spor Kaynak: AA / Fatih Erel Paris Saint Germain Lille PSG Spor Haberler

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