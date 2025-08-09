PSG, Lille'den Kaleci Lucas Chevalier'i Transfer Etti

Fransa 1. Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain, Lille'den 23 yaşındaki kaleci Lucas Chevalier'i kadrosuna kattığını duyurdu. Chevalier, PSG ile 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı ve 30 numaralı formayı giyecek.

Fransa 1. Ligi (Ligue 1) ekiplerinden PSG, Lille'den 23 yaşındaki Fransız kaleci Lucas Chevalier'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier'i kadrosuna kattığını duyurmaktan mutluluk duyuyor." denildi.

PSG'de 30 numaralı formayı giyecek olan 23 yaşındaki Fransız kalecinin, son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonuyla 2030 yılına kadar geçerli 5 yıllık bir sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
