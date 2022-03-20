PSG, Ligue 1'deki son 5 maçında 3. kez yenildi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 29. haftasında Monaco, Paris Saint-Germain'i ( Psg ) 3-0 mağlup etti.

Ligue 1'in zirvesindeki Psg, haftaya 8. sırada başlayan Monaco'ya konuk oldu.

Ben Yedder'in 25. dakikadaki golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 68. dakikada Volland ve 84. dakikada Ben Yedder'in (penaltı) attığı gollerle karşılaşmayı kazandı.

Monaco puanını 44'e çıkardı. Son 5 maçta 3. mağlubiyetini yaşayan PSG ise 65 puanda kaldı.