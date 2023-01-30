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PSG, ligde berabere kaldı

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PSG, ligde berabere kaldı

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), Reims ile 1-1 berabere kaldı.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain ( Psg ), Reims ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 20. haftasının kapanış mücadelesinde, lider Psg, orta sıralarda yer alan Reims'ı ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelede ev sahibi ekip, 51. dakika Neymar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Vitinha'nın yerine ikinci yarının başında oyuna dahil olan Marco Verratti, 59. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek PSG'yi 10 kişi bıraktı.

Ataklarını sıklaştıran konuk ekip Reims, 90+6. dakikada Folarin Balogun'un ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla PSG, 48 puanla liderliğini sürdürdü. Reims ise 26 puanla 11. sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

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